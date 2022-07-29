Автоблогер выбрал между АвтоВАЗом и «китайцами»

Автомобили АвтоВАЗа за свои деньги лучше, чем машины китайских компаний, такое мнение высказал автоблогер Стас Асафьев.

«В пересчете условного килограмма автомобиля на рубль АвтоВАЗ лучше. За условные 700-800 тысяч Vesta лучше, чем Haval за 1,5 миллиона», — сказал Асафьев в интервью на YouTube-канале «Респиратор Бабушкина».

Он добавил, что ВАЗ — «очень большие молодцы за последние 10 лет». Рост был связан с приходом Renault и его моделью ведения бизнеса.

В той же беседе Асафьев охарактеризовал еще несколько марок: Haval — не норм тачка, жуткая при этом, Chery сильно лучше. Aurus — «не понимаю, что это, до сих пор». Exeed — «ну, китаец».