НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Премьер Венгрии заявил о невозможности победы Украины

Источник:
«Известия»
335 2
Фото: © пресс-служба президента России

Украина с нынешней стратегией поддержки со стороны НАТО не сможет победить Россию, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Стратегия стран НАТО по поддержке Киева оружием и обучением военных до сих пор показывала, что она не приведет к успеху, приводят «Известия» заявление Орбана. «Без изменения стратегии мира не будет», — сказал он, предупредив, что при продолжении конфликта на Украине в него будет втянут весь Евросоюз.

Орбан накануне заявил, что санкции не пошатнули Москву, в то время как в Европе в отставку ушли уже четыре правительства.

По его словам, стратегия Запада изначально строилась на четырех положениях: Украина может выиграть с помощью оружия НАТО; санкции ослабят Россию; Европа сможет управлять экономическими последствиями и пострадает меньше, чем Россия, а весь мир поддержит позицию Запада.

Данная стратегия провалилась, подчеркнул Орбан.

Тема: Военная операция на Украине
Российский флот установил господство в Азовском море
Ведущая дебатов в Британии упала в обморок при словах о России
Российские силы заняли территорию Углегорской ТЭС
ПВО России научилась эффективно бороться с HIMARS на Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Открыта фаза материи с двумя временными измерениями
Пираты взломали самую провальную игру Blizzard
США лишатся Аляски из-за антироссийских санкций
Турция сорвала вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Обсуждение (2)
Картина дня
Премьер Венгрии заявил о невозможности победы Украины
ВСУ ударили по СИЗО с пленными «азовцами» под Донецком
Неморгающий Байден встревожил американцев
Министр прорекламировал День поля фото полуобнаженной девушки
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
26
Дефицит электроники ожидается в России с началом осени
23
Россия организует трибунал для украинских военных
22
Российский флот установил господство в Азовском море
21
Вузы засекретили данные детей участников спецоперации
18
Строительство деревянных многоэтажек разрешат в России