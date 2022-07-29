Премьер Венгрии заявил о невозможности победы Украины

Украина с нынешней стратегией поддержки со стороны НАТО не сможет победить Россию, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Стратегия стран НАТО по поддержке Киева оружием и обучением военных до сих пор показывала, что она не приведет к успеху, приводят «Известия» заявление Орбана. «Без изменения стратегии мира не будет», — сказал он, предупредив, что при продолжении конфликта на Украине в него будет втянут весь Евросоюз.

Орбан накануне заявил, что санкции не пошатнули Москву, в то время как в Европе в отставку ушли уже четыре правительства.

По его словам, стратегия Запада изначально строилась на четырех положениях: Украина может выиграть с помощью оружия НАТО; санкции ослабят Россию; Европа сможет управлять экономическими последствиями и пострадает меньше, чем Россия, а весь мир поддержит позицию Запада.

Данная стратегия провалилась, подчеркнул Орбан.