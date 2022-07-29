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Депутаты предложили ввести единую скидочную карту для малоимущих

Источник:
«Известия»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о предоставлении малоимущим бессрочной социальной дисконтной карты, сообщил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

С помощью единой социальной карты малоимущие смогут приобретать продукты, лекарства и услуги со скидками. Это поможет людям с доходом меньше прожиточного минимума (он составляет 13,9 тысячи рублей). Карту можно будет получить в органах социальной защиты или МФЦ, заранее написав заявление, приводят «Известия» содержание законопроекта.

Магазины и аптеки смогут добровольно участвовать в реализации инициативы, а розница самостоятельно определит, в какое время будут действовать скидки, а также на какие товары они распространятся. «Для них этот проект также будет выгоден: он обеспечит приток новых покупателей», — приводит издание слова Нилова.

По данным официальной статистики, в России 20,9 миллиона малоимущих граждан, то есть 14,3% от общего населения.

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Экономика #Торговля
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Топ комментариев

Asd10

Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...

pepelmetal

То есть и те и другие себя с обезьянами сравнивают? Самокритично

nicollaich

Может, пора как Батько, вернуть смертную казнь?

korvinsS

По поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.