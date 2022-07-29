Депутаты предложили ввести единую скидочную карту для малоимущих

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о предоставлении малоимущим бессрочной социальной дисконтной карты, сообщил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

С помощью единой социальной карты малоимущие смогут приобретать продукты, лекарства и услуги со скидками. Это поможет людям с доходом меньше прожиточного минимума (он составляет 13,9 тысячи рублей). Карту можно будет получить в органах социальной защиты или МФЦ, заранее написав заявление, приводят «Известия» содержание законопроекта.

Магазины и аптеки смогут добровольно участвовать в реализации инициативы, а розница самостоятельно определит, в какое время будут действовать скидки, а также на какие товары они распространятся. «Для них этот проект также будет выгоден: он обеспечит приток новых покупателей», — приводит издание слова Нилова.

По данным официальной статистики, в России 20,9 миллиона малоимущих граждан, то есть 14,3% от общего населения.