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Аргентина, Бразилия и Мексика отказались осуждать Россию

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Аргентина, Бразилия и Мексика отказались присоединиться к позиции американских стран по осуждению конфликта на Украине, говорится в декларации, принятой 15-й Конференции министров обороны Америки (CDMA).

«Аргентина и Бразилия в соответствии с принципами, которыми регулируется их международная политика, признают роль ООН в том, что касается достижения международного мира и безопасности, и считают эту организацию площадкой, обладающей соответствующими полномочиями для решения конфликта на Украине», — приводит ТАСС позицию двух стран.

Мексика, в свою очередь, полагает, что ситуация на Украине не находится в компетенции CMDA и присоединяется к мнению Аргентины и Бразилии в отношении роли ООН.

При этом Гаити, Гватемала, Доминиканская Республика, Канада, Колумбия, Парагвай, США и Эквадор «вновь решительно осудили» боевые действия на Украине, следует из текста документа.

Конференция министров обороны Америки проходит каждые два года. Первая подобная встреча глав военных ведомств состоялась в 1995 году в США. Всего в работе CDMA принимают участие представители 34 стран.

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