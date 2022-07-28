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Дряхлеющий Байден твердо решил переизбираться на второй срок

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден твердо намерен переизбираться на выборах 2024 года, несмотря на то, что 75% сторонников Демократической партии не хотят видеть его кандидатом, дала понять пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ее попросили прокомментировать обнародованные в среду результаты опроса общественного мнения, согласно которым только 25% избирателей Демократической партии поддерживают выдвижение Байдена в 2024 году.

«Мы не беспокоимся по поводу опросов. Президент четко говорил, что намерен выдвигать кандидатуру, но до этого еще так далеко, что думать об этом рано», — цитирует ТАСС Жан-Пьер.

Снижение поддержки Байдена в среде демократов происходит на фоне падения его популярности в стране. На прошлой неделе данный показатель сократился до 36%, что стало самым низким уровнем за 19 месяцев его работы в Белом доме.

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Американский врач К. Дж. Бейкер ранее в своей статье для издания American Thinker написал о том, что президент США Джо Байден, если его переизберут на второй срок, может не дожить до его конца. На момент следующих выборов ему бцудет 82 года. 

Он назвал «национальной трагедией» то, что глава Соединенных Штатов — «хрупкий, дряхлый, невменяемый старик». По словам врача, Байден активно борется с деменцией, но его приближенным становится все труднее скрыть это.

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Политика #Мир
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