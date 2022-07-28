Работающих из-за рубежа сотрудников ждет налог в 30%

Минфин обяжет российские компании удерживать налог из зарплат сотрудников, которые работают из-за рубежа, по ставке 30% вместо нуля.

Поправки в Налоговый кодекс фактически увеличат фискальную нагрузку для российских работодателей, которые релоцировали своих сотрудников в другие страны. Ввести новые нормы в действие планируется 1 января 2023 года.

Что изменится

Сейчас налог рассчитывается по месту пребывания работника. Если сотрудник компании работает в России, его доход рассматривается в качестве дохода от российского источника. В этом случае он платит НДФЛ 13–15%.

Налоговым агентом выступает компания — она удерживает сумму налога из зарплаты сотрудника. Если работник уезжает за рубеж и трудится оттуда, российский работодатель может не удерживать налог на доходы физлиц с выплачиваемой зарплаты, так как этот доход считается получаемым из иностранного источника.

Предложенные Минфином изменения предполагают, что доход уехавших сотрудников будет считаться полученным в России. Это означает введение для таких удаленных работников обязательный налог на доходы физических лиц — 30%, также как для нерезидентов.

К налоговым резидентам относятся люди, которые живут в России более 183 дней в году. Те, кто проводит здесь меньше этого срока, считается налоговым нерезидентом. Если россиянин задержался за границей на срок более шести месяцев, то он становится резидентом страны пребывания.

Аналогично предполагается облагать НДФЛ выплаты за работы и услуги, если они произведены через интернет и связаны с Россией. При этом привязкой к России будет считаться получение средств на российский банковский счет.

Какие риски видят эксперты

Если между Россией и страной пребывания работника нет соглашения об избежании двойного налогообложения, сотруднику фактически придется платить двойной налог, поскольку заработки живущих за границей облагаются местными налоговыми органами, как только они становятся там налоговыми резидентами.

На сегодня такие соглашения есть с 80 государствами. Однако многие популярные страны, куда перебрались российские работники, в этом списке отсутствуют — например, Грузия.

Кроме этого, возникает риск для компаний — именно они обязаны указывать место работы в трудовом договоре, что влечет за собой особенности налогообложения. Между тем дистанционный работник (например, программист или дизайнер) может уехать за границу, не проинформировав работодателя.

При этом если россиянин откроет банковский счет в другой стране, он будет обязан сообщить об этом российской налоговой службе, после чего у нее возникнет вопрос о сроке пребывания вне России. Закончится все может штрафом для работодателя с требованием выплатить повышенный НДФЛ.

Впрочем, для покинувших страну россиян в законопроекте есть лазейка — в нем ничего не говорится про самозанятых. В настоящий момент им разрешено работать из-за рубежа. Вне зависимости от статуса налогового резидента они продолжат платить в бюджет 4% или 6% налогов.