Пестициды спровоцировали гибель пчел в регионах России

Массовая гибель пчел из-за пестицидов зарегистрирована в 14 регионах страны, наиболее серьезная ситуация сложилась на Алтае, сообщает федеральный научный центр пчеловодства.

Уточняется, что на Алтае поступило 19 обращений о гибели пчел, по ним проводятся предварительные проверки. При этом населению не сообщали о планируемых обработках полей, а также обрабатывали их препаратами, имеющими высокий класс опасности для пчел.

Это происходило вне разрешенного времени суток и без указания рекомендуемых сроков изоляции пчел в ульях.

Из 124 проб пчел и растений в 80 случаях выявлены положительные реакции на остаточное количество пестицидов, уточняет Агентство плодородия. Это организация, оценивающая угрозы и риски в области сельского хозяйства, контроля и использования агрохимикатов и пестицидов.

Массовые случаи гибели данных насекомых-поллинаторов также были зафиксированы в Свердловской и Омской областях, в Удмуртии. Причиной также стало отравление химикатами, которыми сельхозпроизводители обрабатывали посевы от вредителей.

Это первый с 2019 года случай массового отравления пчел. Тогда популяция этих насекомых в стране уменьшилась на 15-20%, погибло 1,5 млрд особей. В этом году обработка растений пестицидами совпала с медосбором.

На сегодняшний день, отмечается в сообщении, из существовавших 480 видов пчел 40 уже исчезли навсегда. Наиболее опасны для них пестициды из группы неонекотиноидов, которые вызывают паралич, острое или хроническое отравление, приводящее к гибели одной пчелы или всей семьи в улье. Уже больная пчела, возвращаясь на пасеку, заражает улей. Последовательно заражается вся пасека.

По мнению экспертов, для предотвращения гибели пчел необходимо наладить диалог между аграриями и пчеловодами, в том числе путем проведения регулярных совещаний в муниципальных аграрных ведомствах.