Никита Михалков решил переплюнуть вселенную Marvel

Режиссер Никита Михалков готовит проект с топовыми российскими актерами, который будет своеобразным ответам супергеройским блокбастерам Marvel.

Главные роли в фильме Михалкова сыграют Данила Козловский, Александр Петров и Сергей Безруков, сообщает информационный портал blitz.plus.



«Это что-то вроде того, как устроена вселенная Marvel», — цитирует издание кинокритика Оксану Агапову.

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Подробности сюжета фильма пока не раскрываются, но картина покажет персонажей, спасающих мир от глобальной опасности.



Продюсеры проекта планируют не только собрать рекордную кассу, но и показать место российского кинематографа в мировой индустрии.