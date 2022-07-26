Никита Михалков решил переплюнуть вселенную Marvel

Режиссер Никита Михалков готовит проект с топовыми российскими актерами, который будет своеобразным ответам супергеройским блокбастерам Marvel.
Главные роли в фильме Михалкова сыграют Данила
Козловский, Александр Петров и Сергей Безруков, сообщает информационный
портал blitz.plus.
«Это что-то вроде того, как устроена вселенная Marvel», — цитирует издание кинокритика Оксану Агапову.
Вселенная расширяется: какие проекты увидят поклонники Marvel
Подробности сюжета фильма пока не раскрываются, но
картина покажет персонажей, спасающих мир от глобальной опасности.
Продюсеры проекта планируют не только собрать рекордную кассу, но и показать место российского кинематографа в мировой индустрии.