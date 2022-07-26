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Никита Михалков решил переплюнуть вселенную Marvel

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Paul Katzenberger / CC BY-SA 4.0

Режиссер Никита Михалков готовит проект с топовыми российскими актерами, который будет своеобразным ответам супергеройским блокбастерам Marvel.

Главные роли в фильме Михалкова сыграют Данила Козловский, Александр Петров и Сергей Безруков, сообщает информационный портал blitz.plus.

«Это что-то вроде того, как устроена вселенная Marvel», — цитирует издание кинокритика Оксану Агапову.

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Подробности сюжета фильма пока не раскрываются, но картина покажет персонажей, спасающих мир от глобальной опасности.

Продюсеры проекта планируют не только собрать рекордную кассу, но и показать место российского кинематографа в мировой индустрии.

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GammiPluh

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Alhazred

Пустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...

pepelmetal

А нас то за шо - взвизгнули немцы

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Сосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©