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Турция сорвала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Источник:
ТАСС
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Фото: U.S. Department of State from United States

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом.

«До тех пора, пока Швеция и Финляндия не прекратят оказывать поддержку террористическим организациям, они не должны ждать от нас положительного отношения к их членству в НАТО. Пусть никто не ждет от нас уступок в этом вопросе», — цитирует ТАСС Эрдогана.

«Это не такое простое дело, как кажется, если они думают, что их сразу возьмут в НАТО. Меморандум, подписанный в Мадриде, это только приглашение, и об этом мы сказали всем нашим коллегам [по НАТО]», — отметил президент Турции.

По его словам, если ситуация не изменится, турецкий парламент не одобрит протокол о вступлении в альянс северных стран.

Швеция и Финляндия должны были получить на саммите НАТО альянса в Мадриде приглашение на вступление в альянс. Но вето Турции блокировало этот процесс. Анкара обвиняет эти две северные страны в поддержке курдских движений, которые турецкие власти считаются террористическими.

Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии подписали 28 июня на полях мадридского саммита НАТО меморандум. Он предусматривает налаживание сотрудничества с Анкарой в борьбе с терроризмом. Анкара считает, что это документ полностью не выполняется.

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