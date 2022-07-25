Супермодель Хайди Клум снялась обнаженной, опубликовав один из снимков в соцсетях. 49-летняя звезда предстала перед поклонниками на кровати с балдахином.

Фотографию супермодель подписала: «Возвращайся в постель, детка». При этом она закрыла возможность комментирования публикации.

Несмотря на возраст, Хайди Клум регулярно участвует в откровенных фотоссесиях. Она рассказывала фанатам, что поддерживает спортивную форму с помощью плавания, занятий с обручем и прыжков на батуте.

У супермодели четверо детей. Старшую дочь Хелен она родила от своего жениха бизнесмена Флавио Бриаторе, но рассталась с ним еще во время беременности. Во втором браке с певцом Силом у супермодели родились двое мальчиков и девочка.