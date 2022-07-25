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Хайди Клум снялась обнаженной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © heidiklum/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Супермодель Хайди Клум снялась обнаженной, опубликовав один из снимков в соцсетях. 49-летняя звезда предстала перед поклонниками на кровати с балдахином.

Фотографию супермодель подписала: «Возвращайся в постель, детка». При этом она закрыла возможность комментирования публикации.

Несмотря на возраст, Хайди Клум регулярно участвует в откровенных фотоссесиях. Она рассказывала фанатам, что поддерживает спортивную форму с помощью плавания, занятий с обручем и прыжков на батуте.

У супермодели четверо детей. Старшую дочь Хелен она родила от своего жениха бизнесмена Флавио Бриаторе, но рассталась с ним еще во время беременности. Во втором браке с певцом Силом у супермодели родились двое мальчиков и девочка.

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Топ комментариев

Lenivec

Бойницы там надо ,шаровую для пулемета .

Alhazred

Пустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...

GammiPluh

Пытаться улететь под плотным ПВО? хороший тамада и конкурсы у тебя интересные... сам за штурвал сел бы?

Plaguer

Класс. Что дальше? Школьные доски с динамической защитой? Рюкзаки с кевларовыми пластинами? Линейка штык-нож?..)