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Объявлено место проведения «Евровидения-2023»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ebu.ch

Музыкальный песенный конкурс «Евровидение» в 2023 году пройдет в Великобритании, сообщается на сайте Европейского вещательного союза.

Изначально конкурс должна была принять Украина, чей исполнитель в этом году занял первое место, однако организаторы решили перенести мероприятие в другую страну по соображениям безопасности.

Сбор заявок от британских городов на проведение мероприятия начнется на этой неделе. При этом отмечается, что Украина будет вести мероприятие как страна-победительница и автоматически пройдет в финал.

Победителем «Евровидения-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra. Британский певец Сэм Райдер занял второе место. Россия в конкуре не участвовала.

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Культгид #Музыка #Мир ТВ
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Топ комментариев

Alhazred

Пустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...

Lenivec

Бойницы там надо ,шаровую для пулемета .

Plaguer

Класс. Что дальше? Школьные доски с динамической защитой? Рюкзаки с кевларовыми пластинами? Линейка штык-нож?..)

pepelmetal

Для тебя наукраине спец отряд создали, там у них ещё нашивка единорог