Объявлено место проведения «Евровидения-2023»

Музыкальный песенный конкурс «Евровидение» в 2023 году пройдет в Великобритании, сообщается на сайте Европейского вещательного союза.

Изначально конкурс должна была принять Украина, чей исполнитель в этом году занял первое место, однако организаторы решили перенести мероприятие в другую страну по соображениям безопасности.

Сбор заявок от британских городов на проведение мероприятия начнется на этой неделе. При этом отмечается, что Украина будет вести мероприятие как страна-победительница и автоматически пройдет в финал.

Победителем «Евровидения-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra. Британский певец Сэм Райдер занял второе место. Россия в конкуре не участвовала.