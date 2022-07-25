Объявлено место проведения «Евровидения-2023»

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Музыкальный песенный конкурс «Евровидение» в 2023 году пройдет в Великобритании, сообщается на сайте Европейского вещательного союза.
Изначально конкурс должна была принять Украина, чей исполнитель в этом году занял первое место, однако организаторы решили перенести мероприятие в другую страну по соображениям безопасности.
Сбор заявок от британских городов на проведение мероприятия начнется на этой неделе. При этом отмечается, что Украина будет вести мероприятие как страна-победительница и автоматически пройдет в финал.
Победителем «Евровидения-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra. Британский певец Сэм Райдер занял второе место. Россия в конкуре не участвовала.
AlhazredПустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...
LenivecБойницы там надо ,шаровую для пулемета .
PlaguerКласс. Что дальше? Школьные доски с динамической защитой? Рюкзаки с кевларовыми пластинами? Линейка штык-нож?..)
pepelmetalДля тебя наукраине спец отряд создали, там у них ещё нашивка единорог