Украина получила польские танки PT-91

Украина получила более 200 польских танков PT-91, сообщил в своем телеграм-канале глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Варшава передала Киеву почти все свои танки, всего на вооружении польской армии их было около 240. PT-91 представляет собой польскую версию советского танка Т-72М1, их выпуск стартовал в 1995 году и продолжался до 2002 года.

Взамен Польша договорилась получить от Германии танки Leopard, однако соответствующие переговоры зашли в тупик. Информацию о срыве поставок подтверждал президент Польши Анджей Дуда.

Ранее Варшава передала Киеву 18 единиц самоходных гаубиц Krab. Отмечалось, что польские военные обучила работе с ними сто украинских артиллеристов.