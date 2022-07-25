ФСБ сорвала операцию по угону самолетов ВКС России на Украину

ФСБ России сорвала операцию украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России, которую курировали спецслужбы НАТО, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков, склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы», — говорится в сообщении.

В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов, уточнили в ФСБ.

В ЦОС отметили, что сотрудники украинских спецслужб, задействованные в операции, и их пособники установлены.