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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ФСБ сорвала операцию по угону самолетов ВКС России на Украину

Источник:
Sibnet.ru
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ФСБ России сорвала операцию украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России, которую курировали спецслужбы НАТО, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков, склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы», — говорится в сообщении.

В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов, уточнили в ФСБ.

В ЦОС отметили, что сотрудники украинских спецслужб, задействованные в операции, и их пособники установлены.

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Оборона #Силовые структуры #Оружие #Видеоновости
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Топ комментариев

Alhazred

Пустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...

Lenivec

Бойницы там надо ,шаровую для пулемета .

Plaguer

Класс. Что дальше? Школьные доски с динамической защитой? Рюкзаки с кевларовыми пластинами? Линейка штык-нож?..)

pepelmetal

Для тебя наукраине спец отряд создали, там у них ещё нашивка единорог