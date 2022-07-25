Закари Ливай пошел к психотерапевту в трейлере второго «Шазама!»

Студия Warner Bros. представила на Comic Con в Сан-Диего первый трейлер сиквела «Шазама!» с Закари Ливаем в главной роли.

Первый фильм вышел в 2019 году, в нем рассказывается о 14-летнем Билли Бэтсоне, который стал супергероем, получив силу шести древних мифологических персонажей. В конце первой части суперсилы получили и другие дети из приемной семьи, в которой оказался главный герой.

Судя по трейлеру, во второй части Билли идет на прием к психотерапевту, но попадает к педиатру. Он говорит, что чувствует себя слабым по сравнению с героями Лиги справедливости.

Далее ему предстоит поверить в себя и вместе со своими братьями и сестрами сразиться могущественными богинями Гесперой и Калипсо, которых играют Хелен Миррен и Люси Лью.

К работе над сиквелом «Шазама!» вернулся сценарист Генри Гайден, который писал сюжет вместе с Крисом Морганом из «Форсажа». Режиссером выступил Дэвид Ф. Сандберг. Премьера фильма «Шазам! 2» запланирована на 15 декабря 2022 года.