НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Закари Ливай пошел к психотерапевту в трейлере второго «Шазама!»

Источник:
Sibnet.ru
199 0

Студия Warner Bros. представила на Comic Con в Сан-Диего первый трейлер сиквела «Шазама!» с Закари Ливаем в главной роли.

Первый фильм вышел в 2019 году, в нем рассказывается о 14-летнем Билли Бэтсоне, который стал супергероем, получив силу шести древних мифологических персонажей. В конце первой части суперсилы получили и другие дети из приемной семьи, в которой оказался главный герой.

Судя по трейлеру, во второй части Билли идет на прием к психотерапевту, но попадает к педиатру. Он говорит, что чувствует себя слабым по сравнению с героями Лиги справедливости.

Далее ему предстоит поверить в себя и вместе со своими братьями и сестрами сразиться могущественными богинями Гесперой и Калипсо, которых играют Хелен Миррен и Люси Лью.

К работе над сиквелом «Шазама!» вернулся сценарист Генри Гайден, который писал сюжет вместе с Крисом Морганом из «Форсажа». Режиссером выступил Дэвид Ф. Сандберг. Премьера фильма «Шазам! 2» запланирована на 15 декабря 2022 года.

Еще по теме
Новый герой Marvel появился в трейлере второй «Черной пантеры»
Мультфильм «Пес-самурай и город кошек» возглавил кинопрокат
Воскресший герой появился в трейлере продолжения «Волчонка»
«Ходячие мертвецы» получат неожиданное ответвление
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Директор ЦРУ раскрыл разведданные о здоровье Путина
Белый медведь с застрявшей на зубах банкой вышел к людям в Диксоне
«Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость на Украине
Пираты взломали игру Stray сразу после выхода
Обсуждение (0)
Картина дня
Лавров пообещал избавить Украину от антинародного режима
Захарова сравнила состояние экономики США со смертью Ленина
Наказание о конфискации авто вступило в силу
Эксперт оценил запасы иномарок в России
Топ комментариев

Alhazred

Ну Орбан один из немногих в Европе политиков думающих головой.

Alhazred

Пустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...

Lenivec

Бойницы там надо ,шаровую для пулемета .

Plaguer

Класс. Что дальше? Школьные доски с динамической защитой? Рюкзаки с кевларовыми пластинами? Линейка штык-нож?..)