«Ходячие мертвецы» получат неожиданное ответвление

Показ последних серий финального сезона «Ходячих мертвецов» стартует 2 октября. Шоу ждет неожиданный поворот, а также новый спинн-офф, посвященный любовной истории Рика Граймса и Мишонн Хоторн.

Трейлер к финальным эпизодам создатели продемонстрировали во время Comic Con в Сан-Диего, там же была озвучена дата премьеры и планы по развитию франшизы.

Третья часть последнего 11 сезона «Ходячих мертвецов» будет состоять из восьми эпизодов, как и две предыдущие. Они стартуют 2 октября. По трейлеру непонятно, что ждет героев эпохальной истории, которая длилась 12 лет. Видимо, им предстоит серьезная битва.

По словам создателей, к финалу вели события всех предыдущих сезонов. Главные из них зрителям напомнили в новом трейлере. Судя по ролику, в сериале появятся новые зомби – не неповоротливые существа, а монстры, способные взбираться на стены и открывать двери. Источник их происхождения пока непонятен.

На Comic Con также объявили об отмене планировавших ранее полнометражных фильмов о Рике Граймсе. Вместо них вселенная «Ходячих» получит еще один спин-офф, который расскажет о Рике и Мишонн. О судьбе этих персонажей зрители ничего не знают с девятого сезона сериала.

Названия у проекта пока нет, но выпустить его планируют в 2023 году, состоять он будет из шести эпизодов.

Также в разработке сейчас находится спин-офф о Дэриле, изначально вторым его главным героем должна была стать и Кэрол, но актриса отказалась от шоу, поскольку съемки запланированы в Европе. Еще одна разработка – сериал о Мэгги и Нигане в Нью-Йорке. Оба проекта запланированы на 2023 год.