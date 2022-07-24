Россияне выбрали идеальный летний отдых

Идеальное занятие для выходного дня — выезд на природу, так считают 23% опрошенных россиян. Спорт или активный отдых ассоциируются с отличным выходным днем у 19%, следует из опроса сервиса SuperJob.

По 17% предпочтут уделить время семье или отправиться на прогулку. С простым отдыхом и хорошим сном ассоциируется идеальный выходной у 13% и 11% россиян соответственно.

По 8% респондентов предпочитают общение с друзьями и чтение, по 6% — занятие домашними делами и посещение культурных мероприятий, отмечают авторы исследования.

Отправиться в путешествие, на рыбалку или охоту, заняться любимым делом, посмотреть фильм или сериал считают отличным занятием в выходной день по 5% россиян, туризм и поход — 4%, поход в кино или поездку на дачу — 3%.

Среди других идеальных занятий в выходные дни россияне называли поездку в ресторан, шопинг, застолье, баню, учебу, компьютерные игры, посещение парка аттракционов.