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Россияне выбрали идеальный летний отдых

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: akk_rus / Attribution License

Идеальное занятие для выходного дня — выезд на природу, так считают 23% опрошенных россиян. Спорт или активный отдых ассоциируются с отличным выходным днем у 19%, следует из опроса сервиса SuperJob.

По 17% предпочтут уделить время семье или отправиться на прогулку. С простым отдыхом и хорошим сном ассоциируется идеальный выходной у 13% и 11% россиян соответственно.

По 8% респондентов предпочитают общение с друзьями и чтение, по 6% — занятие домашними делами и посещение культурных мероприятий, отмечают авторы исследования.

Отправиться в путешествие, на рыбалку или охоту, заняться любимым делом, посмотреть фильм или сериал считают отличным занятием в выходной день по 5% россиян, туризм и поход — 4%, поход в кино или поездку на дачу — 3%.

Среди других идеальных занятий в выходные дни россияне называли поездку в ресторан, шопинг, застолье, баню, учебу, компьютерные игры, посещение парка аттракционов.

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Asd10

Ты не видишь год его рождения штоле??? Он ваще из будущего...)))

Asd10

Дождётесь, маленько вам осталось ждать.)))

fireworker

Сперва справки о бедности выдавать будут, с предварительной экспертизой. Чтобы богатые не пролезли в...

Alhazred

Ну Орбан один из немногих в Европе политиков думающих головой.