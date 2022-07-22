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ТНТ начал съемки сериала «Телохранитель»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Сериал «Телохранители» расскажет о трех боксерах, которых сыграют Сергей Маковецкий, Дмитрий Лысенков и Олег Гаас, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

По сюжету, три боксера из Челябинска перед вылетом на Чемпионат мира решают подзаработать на Московском турнире по боям без правил. Узнав о нарушении спортивного режима, главный тренер исключает их из сборной.

После этого герои знакомятся с московским адвокатом, который искал себе надежную охрану. Боксеры начинают работать на него, их ждут стрельба, погони, угрозы оппонентов, а также куча личных поручений адвоката, через которые герои познакомятся с бытом состоятельных москвичей.

«Эта история актуальна, потому что наши герои – "из народа". Они молоды, жизнерадостны и никогда не унывают. Но основных "героев" в сериале два: это Москва и Челябинск. И они постоянно сталкиваются. На стороне Москвы – адвокат и его семья, а на стороне Челябинска — три самоуверенных боксера», — цитирует пресс-служба креативного продюсера проекта Алексей Иванов.

Съемки проекта уже начались. Сериал покажут на канале ТНТ, дата премьеры пока неизвестна.

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