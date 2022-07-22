Прохладные выходные ждут новосибирцев

Прохладная и дождливая погода ожидается в Новосибирске в выходные, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В субботу ночью местами будет кратковременный дождь, гроза. Днем местами небольшой дождь, гроза. Температура ночью составит 13-15 градусов, а днем — 21-23 градуса.

В воскресенье днем местами ожидается небольшой дождь и гроза. Ночью будет 11-13 градусов, а днем 19-21 градус.

Прохладная погода сохранится и в начале недели. В понедельник и вторник воздух будет прогреваться до 19-20 градусов. В понедельник будет дождь, а во вторник — облачно.