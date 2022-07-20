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Путин назвал иван-чай альтернативой кока-колы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Michael Schmid / CC BY-SA 2.0 at

Российский иван-чай полезнее кока-колы, где «одна только химия», заявил президент Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени». Трансляция выступления велась на сайте форума.

Председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов в ходе мероприятия спросил главу государства, как он относится к этому напитку, и предложил развивать производство иван-чая в России.

Согласно его инициативе, в стране нужно довести объем производства иван-чая до 30-35%, что позволит ежегодно оставлять в стране 100 миллиардов рублей выручки, подсчитал Хлынов.

По оценке участников рынка, традиционный русский напиток можно будет вывести на зарубежный рынок, уже сейчас его изготовлением в стране занимаются порядка ста производителей.

Иван-чай — один из традиционных русских напитков. Также известен как копорский чай. Для заваривания используются ферментированные листочки узколистого кипрея, внешне напиток напоминает зеленый чай.

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Политика #Россия
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