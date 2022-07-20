НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров объяснил изменение задач спецоперации на Украине

Источник:
Sibnet.ru
578 11
Фото: © пресс-служба МИД РФ

Географические задачи военной спецоперации на Украине изменились, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», — сказал он в интервью RT.

Глава российского МИД уточнил, что по мере того, как Запад накачивает Украину дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.

Лавров отметил, что в конце марта, когда в Стамбуле проходили переговоры делегаций России и Украины, была другая география. «Наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года», — пояснил он.

Тема: Военная операция на Украине
Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС
Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы Донбасса
Немецкий генерал рассказал о неисчерпаемых ресурсах России
Украина назвала «поражение России» главным условием для переговоров
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Двойной фаллос» появился на рубле
Астрономы получили таинственное послание из космоса
Белый медведь с застрявшей на зубах банкой вышел к людям в Диксоне
Китайский эксперт объяснил, как Путин сломал планы Запада
Обсуждение (11)
Картина дня
Путин провозгласил наступление «новой эпохи» мировой истории
Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС
Медведев перечислил «грехи России»
IKEA сняла ограничение по времени на покупку товаров
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
54
Шойгу приказал лишить ВСУ возможности наносить удары по городам
53
Уровень доверия россиян Путину превысил 81%
38
Украинская армия решила оставить Северск
38
Минфин нашел способ «уронить» курс рубля
33
Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска