Лавров объяснил изменение задач спецоперации на Украине

Географические задачи военной спецоперации на Украине изменились, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», — сказал он в интервью RT.

Глава российского МИД уточнил, что по мере того, как Запад накачивает Украину дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.

Лавров отметил, что в конце марта, когда в Стамбуле проходили переговоры делегаций России и Украины, была другая география. «Наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года», — пояснил он.