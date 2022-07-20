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Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента России/ТАСС

«Астанинская тройка» (Россия, Иран и Турция) будет укреплять сотрудничество для окончательной ликвидации очагов терроризма в Сирии, сообщил президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин, Ирана Сейед Эбрахим Раиси и Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Тегеране. Они приняли совместное заявление.

«Подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», — приводит РИА Новости слова Путина.

В совместном документе определено, что сирийский кризис может быть разрешен только дипломатическим путем. Кроме того, ситуацию в стране могут урегулировать только сами сирийцы.

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Стороны отвергли попытки создать в стране новые реалии «на земле» и подтверждают намерение бороться с террористами, действующими под разными названиями. Президенты государств подвергли критике все односторонние незаконные санкции, касающиеся Сирии.

Следующий саммит глав государств «астанинской тройки» решено провести в России.

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