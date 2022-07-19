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Китай попытается сбить астероид

Источник:
Space
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Фото: © NASA

Китайское национальное космическое управление отработает технологию изменения траектории астероидов, потенциально опасных для Земли. Для эксперимента выбран астероид 2020 PN1.

Миссия запланирована на 2026 год. Планируется запустить в космос ударный аппарат и орбитальный спутник, который будет фиксировать результаты. После сближения с небесным телом ударный аппарат столкнется с астероидом 2020 PN1, чтобы изменить его траекторию.

Схожую миссию в настоящее время реализует NASA — в рамках эксперимента Double Asteroid Redirection Test 550-килограмовый аппарат сблизится с двумя астероидами Дидим и Диморф, после чего протаранит один из них на скорости около 24 тысяч километров в час.

Астрономы называют потенциально опасными астероиды, орбиты которых допускают приближение к Земле на близкое расстояние. При этом пока ученые не смогли обнаружить ни одного астероида, представляющего реальную опасность для нашей планеты.

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