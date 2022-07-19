Тарасов и Костенко устроили эротическую фотосессию

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко приняли участие в эротической фотосессии. Кадры процесса модель опубликовала в соцсети.

«Дорогая моя, в первую очередь ты — женщина. Только потом уже дочь, жена, мама… Разрешите себе быть женщиной. Слабой в своей силе, прекрасной в своей красоте, ласковой, нежной и невероятно сексуальной в природной пошлости», — написала Анастасия Костенко в соцсети.

Фото: © соцсети

Пара устроила эротическую фотосессию в разгар слухов о том, что Тарасов изменяет своей жене и матери троих детей. Ходили слухи, что бывший футболист завел любовницу, но Тарасов грубо попросил оставить его семью в покое.