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Эксперт смоделировал ядерную бомбардировку США

Источник:
Popular Mechanics
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Фото: © Sibnet

Американский эксперт смоделировал ядерную атаку США в случае глобального конфликта. По подсчетам специалиста, в результате такой бомбардировки погибнет 62 миллиона американцев.

Старший научный сотрудник американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Стивен Шварц отметил, что атомной бомбардировке подвергнутся все мегаполисы США. При этом возникший огненный шар с температурой до одного миллиона градусов по Цельсию испепелит значительное количество городских зданий.

Взрывные волны разрушат до 40% построек, а радиоактивная пыль и осадки в течение нескольких дней убьют до 95% людей, которые подвергнутся такому воздействию, пишет Popular Mechanics. По оценке автора статьи, всего для полномасштабной атаки на военные и гражданские объекты США потребуется 2031 термоядерная боеголовка.

Бомбардировке подвергнутся здания Федерального резервного банка, энергетические предприятия, узлы связи и аэропорты, военные объекты. Так, для полного уничтожения Нью-Йорка будет достаточно 12 термоядерных бомб.

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