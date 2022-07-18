Сирены включат в Новосибирске

Сирены в среду включат в Новосибирске для проверки работы системы оповещения населения, сообщает мэрия города.

В среду, 20 июля, с 10.40 до 11.10 проведут тренировку по оповещению населения Новосибирской области с включением сирен, системы громкоговорящей связи и с прерыванием вещательных программ радиостанций путем замещения их сигналом гражданской обороны.

По радиостанциям пройдет информация о проведении технической проверки средств оповещения. Новосибирцам необходимо соблюдать спокойствие и продолжать заниматься повседневными делами.

Техническая проверка средств оповещения охватит в том числе садовые некоммерческие товарищества.