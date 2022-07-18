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Сирены включат в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС РФ

Сирены в среду включат в Новосибирске для проверки работы системы оповещения населения, сообщает мэрия города.

В среду, 20 июля, с 10.40 до 11.10 проведут тренировку по оповещению населения Новосибирской области с включением сирен, системы громкоговорящей связи и с прерыванием вещательных программ радиостанций путем замещения их сигналом гражданской обороны.

По радиостанциям пройдет информация о проведении технической проверки средств оповещения. Новосибирцам необходимо соблюдать спокойствие и продолжать заниматься повседневными делами. 

Техническая проверка средств оповещения охватит в том числе садовые некоммерческие товарищества. 

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