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Раскрыт феномен популярности фильма «Брат»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Брат 2»

Фильмы «Брат» и «Брат 2» остаются популярными спустя 25 лет с момента выхода благодаря чувству режиссера Алексея Балабанова, считает актер Кирилл Пирогов, сыгравший во второй части одну из главных ролей.

«Мне кажется, это (популярность фильмов) связанно с режиссером, с Лешей Балабановым, который был чрезвычайно талантливым и очень хорошо знал людей страны, чувствовал ее очень. Это все-таки такая полупритча, полусказка — люди узнают какие-то вещи, узнают себя. И, конечно, это связано с Сережей Бодровым, который всем близок, с его невероятным человеческим обаянием», — сказал Пирогов в разговоре с ТАСС.

Фильм «Брат» вышел в 1997 году, через три года появился «Брат 2». В этом году обе ленты выпустили в повторный прокат, и картина собрала довольно большую кассу, что подтвердило популярность проектов.

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