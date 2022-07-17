Штрих-код на древней статуэтке озадачил ученых

Археологи в ходе раскопок доисторического поселения в Германии обнаружили необычную керамическую фигурку, на которой нанесен уникальный узор, напоминающий современный штрих-код.
Фигурка предварительно датируется периодом между восьмым и шестым веками до нашей эры, пишет издание Heritage Daily. Она изображает некое существо, идентифицировать которое ученые не смогли.
Исследователи полагают, что статуэтка носила культовый характер. При этом аналогов фигурка не имеет, отдаленно схожие изделия находили в Причерноморье, они были на несколько тысячелетий старше.
Статуэтка высотой всего 19 сантиметров вылеплена из глины, у существа плоская голова, отсутствуют ноги, зато хорошо видны глазницы, нос, губы и подбородок. Края головы просверлены множеством небольших отверстий.
На поверхности вырезан крайне необычный рисунок — он смахивает на штрих-код. Археологи предполагают, что древняя фигурка действительно могла использоваться в качестве печати или штампа.
pepelmetalгончаренко пусть своего парня перевоспитывает!
korvinsSДумаю они выжмут из пендосов все что только смогут))) А потом кинут их через балабуку.
Asd10Потеря лица на востоке приравнивает человека к отбросам. Вот дедушка попал...
Asd10А зачем тебе текст? Кто голвным мозгом оперирует, тем понятно, что призыв сенатора опоздал, потому, что...