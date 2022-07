Штрих-код на древней статуэтке озадачил ученых

Археологи в ходе раскопок доисторического поселения в Германии обнаружили необычную керамическую фигурку, на которой нанесен уникальный узор, напоминающий современный штрих-код.

Фигурка предварительно датируется периодом между восьмым и шестым веками до нашей эры, пишет издание Heritage Daily. Она изображает некое существо, идентифицировать которое ученые не смогли.

Исследователи полагают, что статуэтка носила культовый характер. При этом аналогов фигурка не имеет, отдаленно схожие изделия находили в Причерноморье, они были на несколько тысячелетий старше.

Фото: © Bavarian State Office for the Preservation of Monuments