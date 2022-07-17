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Штрих-код на древней статуэтке озадачил ученых

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Археологи в ходе раскопок доисторического поселения в Германии обнаружили необычную керамическую фигурку, на которой нанесен уникальный узор, напоминающий современный штрих-код.

Фигурка предварительно датируется периодом между восьмым и шестым веками до нашей эры, пишет издание Heritage Daily. Она изображает некое существо, идентифицировать которое ученые не смогли.

Исследователи полагают, что статуэтка носила культовый характер. При этом аналогов фигурка не имеет, отдаленно схожие изделия находили в Причерноморье, они были на несколько тысячелетий старше.

Фото: © Bavarian State Office for the Preservation of Monuments

Статуэтка высотой всего 19 сантиметров вылеплена из глины, у существа плоская голова, отсутствуют ноги, зато хорошо видны глазницы, нос, губы и подбородок. Края головы просверлены множеством небольших отверстий.

На поверхности вырезан крайне необычный рисунок — он смахивает на штрих-код. Археологи предполагают, что древняя фигурка действительно могла использоваться в качестве печати или штампа.

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pepelmetal

гончаренко пусть своего парня перевоспитывает!

korvinsS

Думаю они выжмут из пендосов все что только смогут))) А потом кинут их через балабуку.

Asd10

Потеря лица на востоке приравнивает человека к отбросам. Вот дедушка попал...

Asd10

А зачем тебе текст? Кто голвным мозгом оперирует, тем понятно, что призыв сенатора опоздал, потому, что...