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Ирина Шейк ответила за ZZ в русском салате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Enric Fradera / CC BY 3.0

Модель Ирина Шейк объяснила, что значили буквы ZZ в ее подписи «Russianzz on Wednaday» к фотографии салата «Оливье».

Шейк на прошлой неделе опубликовала в соцсети фото салата с подписью «Russianzz on Wednaday», вскоре она удалила пост из-за того, что ее начали обвинять в поддержке военной спецоперации.

«Иногда салат — это просто салат. Обещаю, что никаких зашифрованных посланий или политических комментариев здесь нет. Всем любви», — написала модель позднее в соцсети.

Оправдание Ирины Шейк последовало после того, как подписчики потребовали отменить контракты модели с Burberry и другими компаниями.

Ирина Шейк более 15 лет живет за границей. С 2005 года девушка начала работать в качестве модели в Европе, а затем в США.

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