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Уровень доверия россиян Путину превысил 81%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за неделю увеличился на 0,8 процентных пункта (п. п.) и составил 81,5%, Таковы данные опроса (ВЦИОМ), проведенного 4-10 июля среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,5% участников опроса (плюс 0,8 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 79,1% (плюс 1,3 п. п. за неделю)», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Деятельность правительства РФ одобряют 52,6% опрошенных (плюс 1,3 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 52,7% респондентов (плюс 1,5 п. п. за неделю ). О доверии Мишустину заявили 62,9% (плюс 0,7 п. п. за неделю).

Уровень поддержки «Единой Россия» составил 40,5% (минус 0,1 п. п. за неделю), КПРФ — 11,3% (плюс 0,5 п. п. за неделю), «Новых людей» — 4,5% (плюс 0,1 п. п. за неделю), ЛДПР — 8,2% (плюс 0,4 п. п. за неделю), «Справедливой России — За правду» — 5,7% (плюс 0,4 п. п. за неделю).

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