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США вывели из‑под санкций ряд сделок с Россией

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Транзакции с Россией в сферах сельского хозяйства, энергетики, медицины, в том числе связанные с борьбой с коронавирусом, транзитных авиаперелетов, а также затрагивающие работу неправительственных организаций, выведены из-под действия американских, сообщил Минфин США.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выпустило «несколько относящихся к России генеральных лицензий, разрешающих определенные транзакции с участием иностранных финансовых институтов», приводит ТАСС сообщение ведомства.

Первая разрешает транзакции, относящиеся к производству, продаже или транспортировке сельскохозтоваров, медицинской аппаратуре и обновлениям программного обеспечения для нее; предотвращению распространения, диагностике или лечению COVID-19.

Вторая генлицензия выводит из-под действия санкций «платежи за транзитные перелеты, вынужденные посадки и услуги воздушной скорой помощи». Третья — разрешает сделки, «связанные с энергетикой». Четвертая — дает разрешение на «транзакции в поддержку деятельности неправительственных организаций».

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