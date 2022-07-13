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Центробанк понизил курс доллара

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России установил на 14 июля 2022 года официальный курс доллара на уровне 58,53 рубля, что на 32,19 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 13,59 копейки, до 58,9 рубля.

Рубль в течение июня укреплялся на фоне пика налоговых платежей компаний-экспортеров. В конце прошлого месяца они перечислили в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, а также налог на прибыль.

В начале июля рубль незначительно слабел по отношению к доллару и евро, эксперты предположили, что это могло произойти при участии государства, которому невыгодна слишком сильная национальная валюта.

По оценкам аналитиков, до конца этого года рубль вернется в коридор 70-80 рублей. Однако в ситуацию могут вмешаться новые санкции, способные дополнительно ослабить российскую валюту.

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Экономика #Деньги
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