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«Идеальные незнакомцы» на ТНТ будут выбирать между деньгами и любовью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: JohnnyLCY / Attribution License

Новое реалити-шоу о любви «Идеальные незнакомцы» выйдет на ТНТ. В нем участники будут строить отношения, но в любой момент могут предпочесть чувствам деньги, сообщила пресс-служба канала.

Героями шоу станут 11 человек. Все они одиноки, а объединяет их то, что последние отношения закончились полным провалом.

Участники проекта будут в ежедневных эфирах разбираться в себе, прорабатывать травмы и искать любовь. В итоге перед ними встанет выбор — идеальные отношения или огромная сумма денег.

Дата премьеры «Идеальных незнакомцев» пока не сообщается. Известно, что реалити выйдет на ТНТ до конца года.

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