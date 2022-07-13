НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Нюша вернется на сцену

Источник:
Sibnet.ru
343 0
Фото: © nyushateam, t.me/nyushateam

Певица Нюша брала паузу в творчестве из-за рождения второго ребенка. Спустя семь месяцев после родов она готова вернуться на сцену.

«Мои дорогие, как же я соскучилась по концертам. Уверена, вы тоже. Как здорово снова ощутить эти эмоции. Очень люблю момент подготовки! Наслаждаюсь рабочим моментом, вдохновляюсь. Осталось совсем немного и мы с вами увидимся», — написала Нюша в соцсети.

Первый концерт певицы состоится 16 июля в Саяногорске. Нюша выступит на праздновании Дня металлурга бесплатно.

После рождения сына в декабре 2021 года Нюша отстранилась от творчества и занялась семьей и бизнесом в социальных сетях.

Нюша замужем за бизнесменом Игорем Сивовым с 2017 года. Их первой дочери, Серафиме, три года. Имя сына певица рассекретила, когда малышу было полгода. Она назвала малыша Саффроном.

Еще по теме
Шевчук описал свою идеальную смерть
Петросян соскучился по Елене Степаненко
Умер актер из «Крестного отца»
Бузова прорекламировала песню «Михаил» обнаженной грудью
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Песков объяснил угрожающие слова Путина об Украине
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Найдена самая эффективная поза для достижения женского оргазма
Участники «Голоса» потеряют популярность после шоу
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Самое обсуждаемое
49
Иран передаст России сотни боевых беспилотников
37
Украина ударила «Точками У» по Луганску
36
Песков объяснил угрожающие слова Путина об Украине
33
Армия Украины получила задачу отвоевать юг страны
32
Путин назвал «побочный эффект» спецоперации на Украине