Нюша вернется на сцену

Певица Нюша брала паузу в творчестве из-за рождения второго ребенка. Спустя семь месяцев после родов она готова вернуться на сцену.

«Мои дорогие, как же я соскучилась по концертам. Уверена, вы тоже. Как здорово снова ощутить эти эмоции. Очень люблю момент подготовки! Наслаждаюсь рабочим моментом, вдохновляюсь. Осталось совсем немного и мы с вами увидимся», — написала Нюша в соцсети.

Первый концерт певицы состоится 16 июля в Саяногорске. Нюша выступит на праздновании Дня металлурга бесплатно.

После рождения сына в декабре 2021 года Нюша отстранилась от творчества и занялась семьей и бизнесом в социальных сетях.

Нюша замужем за бизнесменом Игорем Сивовым с 2017 года. Их первой дочери, Серафиме, три года. Имя сына певица рассекретила, когда малышу было полгода. Она назвала малыша Саффроном.