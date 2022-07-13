Вице‑премьер Борисов по оборонке уйдет в отставку

Вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку и может занять должность главы «Роскосмоса», сообщает РБК со ссылкой на источники.
«Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве направления "космос" и "оборонная промышленность", уйдет со своего поста в ближайшее время», — сказал источник в оборонно-промышленном комплексе
Отмечается, что ранее в нижнюю палату внесли кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Как говорится в сообщении со ссылкой источники, знакомые с обсуждением вопроса, Борисов может занять должность главы «Роскосмоса», которую сейчас занимает Дмитрий Рогозин.
Эту информацию также подтвердил экс-чиновник правительства. Источник из сферы ОПК сказал, что не знает, на какую конкретно должность рассматривается Борисов, но слышал, что это может быть «крупный промышленный актив»
seNkabb"Врачи обратили внимание, что большинство заболевших обезьяньей оспой — взрослые мужчины нетрадиционной...
GammiPluhНу и хорошо же что поможет, беспилотников нам очень не хватает чтобы РСЗО выщелкивать в тылу
mosquito__2010Джейк Салливан, прошу любить и жаловать. В целом же источниками фейков являются США и Великобритания...
Asd10У меня проблема с кроссвордом, братан... Не подскажешь, вертизад отползающий как называется??