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Вице‑премьер Борисов по оборонке уйдет в отставку

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента России

Вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку и может занять должность главы «Роскосмоса», сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве направления "космос" и "оборонная промышленность", уйдет со своего поста в ближайшее время», — сказал источник в оборонно-промышленном комплексе

Отмечается, что ранее в нижнюю палату внесли кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Как говорится в сообщении со ссылкой источники, знакомые с обсуждением вопроса, Борисов может занять должность главы «Роскосмоса», которую сейчас занимает Дмитрий Рогозин.

Эту информацию также подтвердил экс-чиновник правительства. Источник из сферы ОПК сказал, что не знает, на какую конкретно должность рассматривается Борисов, но слышал, что это может быть «крупный промышленный актив»

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