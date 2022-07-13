Вице‑премьер Борисов по оборонке уйдет в отставку

Вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку и может занять должность главы «Роскосмоса», сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве направления "космос" и "оборонная промышленность", уйдет со своего поста в ближайшее время», — сказал источник в оборонно-промышленном комплексе

Отмечается, что ранее в нижнюю палату внесли кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Как говорится в сообщении со ссылкой источники, знакомые с обсуждением вопроса, Борисов может занять должность главы «Роскосмоса», которую сейчас занимает Дмитрий Рогозин.

Эту информацию также подтвердил экс-чиновник правительства. Источник из сферы ОПК сказал, что не знает, на какую конкретно должность рассматривается Борисов, но слышал, что это может быть «крупный промышленный актив»