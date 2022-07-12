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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Опубликовано самое четкое изображение Вселенной

Источник:
Sibnet.ru
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Самое глубокое, четкое и детальное изображение отдаленной Вселенной опубликовано на сайте NASA, снимок сделан космическим телескопом James Webb.

На фотографии запечатлено скопление галактик SMACS 0723, которая представляет собой гигантскую гравитационную линзу. Именно поэтому изображение кажется выпуклым — SMACS 0723 увеличила объекты, которые находятся позади скопления.

Фото: © NASA

Снимок получен с помощью NIRCam, ближней инфракрасной камеры телескопа. На его создание ушло около недели, при этом телескоп смог зафиксировать крошечные структуры галактик, которые ранее были невидимы с Земли.

James Webb — самый современный телескоп в космосе, запущенный совместными усилиями NASA, ESA и Канадского космического агентства. С его помощью астрономы собираются исследовать эволюцию Вселенной.

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Топ комментариев

GammiPluh

А он не хочет уменьшения населения Польши до 2 млн?)

volmen

Пшеки всё надеяться на реванш, как сказа дедушка Ленин ещё сто лет назад "... политические проститутки".

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чет призывом к геноциду попахивает

kygear

Чубайс с сотоварищами уже часть работы выполнили.