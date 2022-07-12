Названа наименее подорожавшая за полгода марка авто

Цены на популярные модели новых авто в июне замерли после роста на 20-60% с начала года, наименее подорожавшим за полгода автомобилем оказался Skoda Rapid, сообщает «Открытие Авто».

По данным Russian Automotive Market Research, из «двадцатки» наиболее востребованных на сегодня на российском рынке автомобилей в течение июня ни один не подорожал. Авторитейлу приходится жить с ценами, которые по сравнению с январем текущего года выросли в среднем от 20 до 60%.

Наименее подорожавшим за полгода автомобилем оказался Skoda Rapid. В январе за него просили в среднем 1,23 миллиона рублей, в июне – 1,28 миллиона. Причем еще весной за Rapid дилеры хотели в среднем 1,5 миллиона, но за первый месяц лета эта машина подешевела почти на 14%.

Новых поставок по Skoda нет уже несколько месяцев, машин осталось немного. Непонятно, продолжит ли дистрибьютор в России бизнес, будут ли обеспечены дальше полноценная гарантия и поставки запасных частей. На фоне таких опасений даже имеющиеся машины клиенты стали покупать хуже.