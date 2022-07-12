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Опасные жабы захватили Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТГУ

Опасные озерная лягушка и зеленая жаба, которые уничтожают аборигенных представителей фауны, распространяются в Западной Сибири, сообщает пресс-служба ТГУ.

Ученые Томского государственного университета с коллегами из ТюмГУ и Института систематики и экологии животных СО РАН (Новосибирск) провели масштабные исследования – проанализировали видовое разнообразие амфибий (лягушек, жаб, тритонов) в Западной Сибири.

На территории Западной Сибири обитает как минимум два представителя чужеродной фауны отнесенных к категории самых опасных инвазионных видов России, активно распространяющихся по стране, – это озерная лягушка и зеленая жаба.

Озерная лягушка – это крупный пресноводный вид, размер взрослых особей может достигать 17 сантиметров. Данный вид легко адаптируется к разным условиям, в том числе неблагоприятным для некоторых других видов земноводных, за счет чего быстро расширяет ареал. Озерная лягушка может жить в загрязненных водоемах, она выживает и в солоноватой воде.

«Легко вытесняет другие виды, поедая более мелких животных, в том числе, своих сородичей – уничтожает головастиков и сеголеток лягушек, тритонов, молодь 24 видов рыб. Охотится на ящериц, ужей, птиц. В России озерная лягушка сейчас встречается даже на Камчатке. Она очень быстро осваивает новые территории», – рассказала доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии БИ ТГУ Валентина Куранова.

Распространение озерной лягушки тесно связано с человеческой деятельностью. Например, в Алтайский край она попала в период активного рыборазведения. Когда вылавливали молодь, вместе с ней завезли личинки лягушки. Из Горного Алтая этот вид амфибий «зашел» в Обь, сейчас ее обнаруживают и в устье Томи.

Как отмечают биологи ТГУ, озерная лягушка входит в топ-100 самых опасных инвазивных видов России, поэтому ее численность необходимо контролировать. Поскольку распространение данного вида связано с антропогенными водоемами и термальными водами, решить задачу контроля можно через продуманное управление водными объектами.

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