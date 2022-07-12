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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинская армия ударила по мирной Новой Каховке

Источник:
ТАСС
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Фото: © OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Десятки людей пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке, есть погибшие, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

«К большому сожалению, есть и погибшие, большое количество раненых, многие десятки людей остались без крова», — сказал ТАСС Леонтьев. Он уточнил, что речь идет о десятках пострадавших.

Глава администрации отметил, что в городе фиксируются значительные разрушения. «Десятки домов разрушены, многие объекты инфраструктуры [повреждены]: два городских рынка, огромное количество зданий», — сказал он.

По словам Леонтьева, в городе продолжают действовать пожары. "Они распространяются, мы боремся с ними, но ситуация крайне сложная, и мне лично это напоминает атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

ООН осудила обстрелы гражданской инфраструктуры в Новой Каховке. «Мы выступаем против любых обстрелов гражданской инфраструктуры», — сказал заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

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