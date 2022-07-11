Ученые ТГУ оценят концентрацию микропластика в енисейской рыбе

Ученые ТГУ исследуют концентрацию микропластика в сибирских реках, в частности, они оценивают содержание синтетических микрочастиц в воде, донных отложениях Енисея и его ихтиофауне, сообщает вуз.

«В рамках июньской экспедиции мы прошли 2 тысяч километров по Енисею – от Красноярска до заполярной Дудинки, чтобы собрать материал для оценки уровня загрязнения реки микрочастицами синтетического материала и плавающим макромусором», – рассказала директор Центра исследования микропластика в окружающей среде Биологического института ТГУ Юлия Франк.

В августе этого года планируется новая экспедиция – в верхнее течение Енисея. Результаты анализа позволят выявить источники загрязнения и пути транспорта пластика.

Исследование включает количественную оценку содержания частиц в поверхностных водах, донных отложениях рек и поиск микропластика в организмах рыб. Результаты анализа, необходимого для определения источников загрязнения Енисея, биологи планируют получить до декабря.

Ранее ученые ТГУ провели обследование ихтиофауны других российских рек – Томи и Нижней Тунгуски. В желудочно-кишечном тракте ельцов обнаружены микроволокна и микрофрагменты пластика: полипропилена, ПЭТ, ПВХ и других полимеров. Источниками их возможного происхождения могут быть коммунальные стоки и фрагментация пластикового мусора в акватории и пойме рек.