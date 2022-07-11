НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Ученые ТГУ оценят концентрацию микропластика в енисейской рыбе

Источник:
Sibnet.ru
134 0
Фото: © ТГУ

Ученые ТГУ исследуют концентрацию микропластика в сибирских реках, в частности, они оценивают содержание синтетических микрочастиц в воде, донных отложениях Енисея и его ихтиофауне, сообщает вуз.

«В рамках июньской экспедиции мы прошли 2 тысяч километров по Енисею – от Красноярска до заполярной Дудинки, чтобы собрать материал для оценки уровня загрязнения реки микрочастицами синтетического материала и плавающим макромусором», – рассказала директор Центра исследования микропластика в окружающей среде Биологического института ТГУ Юлия Франк.

В августе этого года планируется новая экспедиция – в верхнее течение Енисея. Результаты анализа позволят выявить источники загрязнения и пути транспорта пластика.

Исследование включает количественную оценку содержания частиц в поверхностных водах, донных отложениях рек и поиск микропластика в организмах рыб. Результаты анализа, необходимого для определения источников загрязнения Енисея, биологи планируют получить до декабря.

Ранее ученые ТГУ провели обследование ихтиофауны других российских рек – Томи и Нижней Тунгуски. В желудочно-кишечном тракте ельцов обнаружены микроволокна и микрофрагменты пластика: полипропилена, ПЭТ, ПВХ и других полимеров. Источниками их возможного происхождения могут быть коммунальные стоки и фрагментация пластикового мусора в акватории и пойме рек.

Еще по теме
Динозавры «запрограммировали» тревожность у людей
Ученые НГТУ создали ПО для проектирования индивидуальных имплантатов
Археологи нашли в Туве могилу древней женщины в сережках
Ученые пролили свет на загадку господства динозавров на Земле
смотреть все
Наука #Наука #Томск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Появился свежий список «запрещенных» в России артистов
Лавров отреагировал на «бойкот» на саммите G20
Путин назвал «побочный эффект» спецоперации на Украине
Володин пригрозил забрать Аляску
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия прекратила подачу газа по «Северному потоку»
Министр обороны Украины заявил об истощении украинской армии
Точка зрения ЕС на Украину не нашла понимания в G20
Глава МИД Британии выдвинула свою кандидатуру на пост премьера
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
32
Путин назвал «побочный эффект» спецоперации на Украине
32
Песков объяснил угрожающие слова Путина об Украине
28
Володин пригрозил забрать Аляску
28
ВКС России уничтожили ангар с американскими гаубицами
22
Борис Джонсон объявил об отставке