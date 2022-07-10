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Врач посоветовал способ остудить помещение без кондиционера

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Остудить помещение без кондиционера в жару можно тазом с холодной водой и льдом, посоветовал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Если нет кондиционера, то можно включать вентилятор. Если нет вентилятора, нужно открывать окна и двери для проветривания, устраивая сквозняк, покидая на это время помещение. Можно поставить на подоконник таз с холодной водой и льдом и при нагревании менять ее», — сказал РИА Новости Тяжельников.

Врач отметил, что если человек находится в жарком помещении в офисе, где нет возможности принять холодный душ, во-первых, необходимо поддерживать питьевой режим: понемногу и регулярно пить прохладную воду.

«Во-вторых, нужно одеваться в жару в максимально легкую, просторную одежду. В-третьих, можно время от времени ополаскивать лицо холодной водой. Также можно протирать смоченным в холодной воде полотенцем зоны подмышек, грудь. Также можно намочить ткань и приложить к области затылка, лба», — добавил собеседник агентства.

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