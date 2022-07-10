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Канада вернет ФРГ турбину Siemens для «Северного потока»

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens для газопровода «Северный поток», заявил канадский министр природных ресурсов Джонатана Уилкинсона.

«Канада предоставит ограниченное по времени <...> разрешение Siemens Canada на возвращение Германии отремонтированных турбин "Северного потока", поддерживая способность Европы иметь доступ к надежному и доступному источнику энергии, поскольку они продолжают отказываться от российских нефти и газа», — цитирует ТАСС министра.

Уилкинсон отметил, что такое решение связано с тем, что ФРГ рискует остаться неподготовленной к зиме из-за «отсутствия необходимой поставки природного газа».

«Газпром» 14 июня сообщил, что был вынужден сократить поставки газа по «Северному потоку» из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта. Siemens утверждает, что одну из газовых турбин после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.

Из-за этого по «Северному потоку» сейчас прокачивается 40% газа от максимальной мощности трубопровода, что ставит под угрозу планы ФРГ по заполнению газохранилищ.

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Топ комментариев

serii11

Ыще рано, нужно посмотреть как европа переживет зиму без газа, а украинушка еще и без угля, электричества...

pepelmetal

Дипломатически пытались решить с 2014 года, не получилось, что ж, кушайте)

slavaynin

Как Дядя Вова скажет,так и будет.

Snikolas

Интересно а Великую Россию спросили как она хочет выйти из этого конфликта???