Канада вернет ФРГ турбину Siemens для «Северного потока»

Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens для газопровода «Северный поток», заявил канадский министр природных ресурсов Джонатана Уилкинсона.

«Канада предоставит ограниченное по времени <...> разрешение Siemens Canada на возвращение Германии отремонтированных турбин "Северного потока", поддерживая способность Европы иметь доступ к надежному и доступному источнику энергии, поскольку они продолжают отказываться от российских нефти и газа», — цитирует ТАСС министра.

Уилкинсон отметил, что такое решение связано с тем, что ФРГ рискует остаться неподготовленной к зиме из-за «отсутствия необходимой поставки природного газа».

«Газпром» 14 июня сообщил, что был вынужден сократить поставки газа по «Северному потоку» из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта. Siemens утверждает, что одну из газовых турбин после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.

Из-за этого по «Северному потоку» сейчас прокачивается 40% газа от максимальной мощности трубопровода, что ставит под угрозу планы ФРГ по заполнению газохранилищ.