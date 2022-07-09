Названо последствие длительного отсутствия секса

Длительное воздержание от секса влияет на ментальное здоровье, сообщила семейный психолог и сексолог Ирина Макеева.

«Если мы говорим про временное воздержание, если нет партнера постоянного, это является нормой. Если мы говорим про длительное воздержание, то да, это все-таки психологически сказывается на человеке», — сказала специалист в интервью «Газете.Ru».

По словам сексолога, при длительном отсутствии секса человек становится менее коммуникабельным, у него могут начаться гормональные сбои и перепады настроения.

Если ситуацию не скорректировать, то все может закончиться депрессией, для выхода из которой потребуется помощь специалиста, подчеркнула Макеева.