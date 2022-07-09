НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Названо последствие длительного отсутствия секса

Источник:
Sibnet.ru
645 1
Фото: shixart1985 / Attribution License

Длительное воздержание от секса влияет на ментальное здоровье, сообщила семейный психолог и сексолог Ирина Макеева.

«Если мы говорим про временное воздержание, если нет партнера постоянного, это является нормой. Если мы говорим про длительное воздержание, то да, это все-таки психологически сказывается на человеке», — сказала специалист в интервью «Газете.Ru».

По словам сексолога, при длительном отсутствии секса человек становится менее коммуникабельным, у него могут начаться гормональные сбои и перепады настроения.

Если ситуацию не скорректировать, то все может закончиться депрессией, для выхода из которой потребуется помощь специалиста, подчеркнула Макеева.

Еще по теме
Найдена самая эффективная поза для достижения женского оргазма
Названы необычные способы охлаждения в жару
Роспотребнадзор избавился от Зожмена после критики в соцсетях
Роскачество обнаружило паразитов в консервах из горбуши и нерки
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Камчатский министр обозвал туристов нищебродствующей саранчой
Перенос масштабного рок-фестиваля в Сибири вызвал вопросы зрителей
Появился свежий список «запрещенных» в России артистов
Лавров отреагировал на «бойкот» на саммите G20
Обсуждение (1)
Картина дня
США и Евросоюз тайно обсудят завершение конфликта на Украине
Июньская дефляция впервые зафиксирована в истории России
ВКС России уничтожили ангар с американскими гаубицами
Камеру Xiaomi 12S Ultra посчитали феноменальной
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

CaRdan

А как же антидопинговое вот это все?

orangeraven

И когда, по вашему, ждать победоносного наступления ВСУ? Иркут предсказывал его в июне-июле, потом перенес...

CaRdan

Во первых, т-72 и т-62 машины одного порядка, разной конструкции, собирались на разных заводах, но существовали...

Tyryk Makto

А почему не по 10 миллионов? Давай москвич за 10!!!