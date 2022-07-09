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Открыта самая быстрая звезда Млечного Пути

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ESA

Международная команда астрономов обнаружила в центре Млечного пути звезду с самым коротким периодом обращения вокруг сверхмассивной черной дыры.

Обнаруженный объект представляет собой самую быструю из известных звезд. Она за рекордно короткое время огибает гигантскую черную дыру в центре Млечного Пути — всего за четыре года, пишет Phys.org.

При этом скорость ее движения достигает 8 тысяч километров в секунду. В моменты наибольшего сближения звезда приближается к черной дыре на 100 астрономических единиц.

Звезда получила обозначение S4716. Она движется настолько стремительно, что астрономы могут наблюдать за ней лишь в короткие отрезки времени, когда светило проходит в определенном районе в окрестностях черной дыры.

Открытие столь быстрой звезды уже озадачило ученых — ранее они полагали, что подобные объекты не могут формироваться так близко к сверхмассивным черным дырам. Скорее всего, теперь астрономам предстоит пересмотреть теорию.

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