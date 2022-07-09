НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Штайнмайер потребовал у Зеленского объяснений

Источник:
Sibnet.ru
818 3
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским потребовал объяснить отмену его визита в Киев в апреле.

В ходе разговора президентами Германии и Украины украинская сторона предложила организовать визит Франка-Вальтера Штайнмайера, однако тот отказался, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

Штайнмайер сначала попросил Зеленского пояснить причины отмены предыдущего визита. В апреле немецкий президент планировал посетить Киев вместе с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

Визит немецкого президента изначально был назначен на 12 апреля, однако в тот же день был отменен по инициативе Украины. По некоторым данным, официальный Киев счел приезд Штайнмайера нежелательным.

Тема: Военная операция на Украине
США и Евросоюз тайно обсудят завершение конфликта на Украине
ВКС России уничтожили ангар с американскими гаубицами
Россия применила в СВО управляемые снаряды «Грань» и «Китолов»
Российские Су‑35С сбили украинские МиГ‑29 и Су‑25
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Камчатский министр обозвал туристов нищебродствующей саранчой
Перенос масштабного рок-фестиваля в Сибири вызвал вопросы зрителей
Появился свежий список «запрещенных» в России артистов
Лавров отреагировал на «бойкот» на саммите G20
Обсуждение (3)
Картина дня
США и Евросоюз тайно обсудят завершение конфликта на Украине
Июньская дефляция впервые зафиксирована в истории России
ВКС России уничтожили ангар с американскими гаубицами
Microsoft по просьбе пользователей оставила лазейку хакерам
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

CaRdan

А как же антидопинговое вот это все?

orangeraven

И когда, по вашему, ждать победоносного наступления ВСУ? Иркут предсказывал его в июне-июле, потом перенес...

CaRdan

Во первых, т-72 и т-62 машины одного порядка, разной конструкции, собирались на разных заводах, но существовали...

MaxIrkRu

dr.petrov вы охерительный тормоз