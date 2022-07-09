Штайнмайер потребовал у Зеленского объяснений

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским потребовал объяснить отмену его визита в Киев в апреле.

В ходе разговора президентами Германии и Украины украинская сторона предложила организовать визит Франка-Вальтера Штайнмайера, однако тот отказался, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

Штайнмайер сначала попросил Зеленского пояснить причины отмены предыдущего визита. В апреле немецкий президент планировал посетить Киев вместе с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

Визит немецкого президента изначально был назначен на 12 апреля, однако в тот же день был отменен по инициативе Украины. По некоторым данным, официальный Киев счел приезд Штайнмайера нежелательным.