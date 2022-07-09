Мусульмане отметят Курбан-байрам

Почти миллиард мусульман мира отмечают в эту субботу главный исламский праздник — День жертвоприношения, известный также под названием Курбан-байрам.

По правилам, каждый мусульманин, имеющий на это средства, обязан принести в этот день жертву — обычно овцу. Животное должно быть довольно молодым и без физических изъянов.

Две трети мяса следует раздать неимущим, остальное идет на праздничную трапезу семьи. В Курбан-байрам также принято надевать новую одежду, ходить в гости, дарить подарки и навещать могилы близких.

Жертвоприношение совершается мусульманами в память о том, как пророк Ибрагим готов был принести в жертву Всевышнему своего сына Исмаила, чтобы доказать преданность Богу.

Однако Всевышний, испытав Ибрагима, остановил занесенную над сыном руку и послал Ибрагиму белого агнца, который и был принесен в жертву.