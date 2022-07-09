Госдума предложила сделать бесплатными переводы самому себе

Госдума рассмотрит законопроект о бесплатных переводах между своими счетами в разных банках, при этом сумма таких переводов не должна превышать 1,4 миллиона рублей в месяц.

Закон должен убрать препятствия для свободного перемещения денег, указывается в пояснительной записке. В случае одобрения в закон «О банках и банковской деятельности» будут внесены поправки.

Так, в статье 29 закона появится положение о том, что кредитная организация не может брать комиссию за денежный перевод в рублях на банковский счет или вклад того же лица в другой организации. Это правило коснется переводов с помощью системы быстрых платежей и финансовых платформ.

Кроме того, авторы законопроекта предложили защитить клиентов банков от навязанных дополнительных услуг при открытии вкладов и исключить случаи установления разных процентных ставок по вкладам с одинаковыми условиями.