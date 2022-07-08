Российские Су‑35С сбили украинские МиГ‑29 и Су‑25

Российскими истребителями Су-35С сбиты в воздухе самолеты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины в Николаевской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Самолетами Су-35С ВКС России сбиты в воздухе самолеты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Лазаревка Николаевской области», — сказал Конашенков.

По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Голубовка Донецкой Народной Республики.

Также российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое, Болдырево, Ковалевка, Петровка, Долгенькое, Капитоловка Харьковской области и Куйбышево Херсонской области.