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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские Су‑35С сбили украинские МиГ‑29 и Су‑25

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Husniddin Rasulov / CC BY-SA 4.0

Российскими истребителями Су-35С сбиты в воздухе самолеты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины в Николаевской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Самолетами Су-35С ВКС России сбиты в воздухе самолеты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Лазаревка Николаевской области», — сказал Конашенков.

По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Голубовка Донецкой Народной Республики.

Также российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое, Болдырево, Ковалевка, Петровка, Долгенькое, Капитоловка Харьковской области и Куйбышево Херсонской области.

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