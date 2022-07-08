ТНТ снимет комедию о душевном одиночестве «Друг на час»

Новый комедийный сериал «Друг на час» начали снимать для канала ТНТ, проект выйдет в 2023 году и расскажет о «чудесном мире пенсионеров», сообщила пресс-служба телеканала.

В центре сюжета бывший руководитель отделения педиатрии Николай Сергеевич, вышедший на пенсию. У него нет ни сбережений, ни семьи. Жена скончалась, но оставила ему трогательные письма с воспоминаниями и советами на дальнейшую жизнь.

Николай Сергеевич решает незамедлительно отправиться к жене. Он устраивает себе прощальный ужин, но тут судьба сводит его с молодым энергичным парнем Лехой, который работает «Другом на час», и уже вместе они отправляются во все тяжкие.

Главные роли в сериале играют Сергей Шакуров и Борис Дергачев. Также в актерский состав вошли Марина Васильева, Евгения Симонова, Елена Валюшкина, Виктор Бычков, Михаил Кремер, Павел Деревянко, Егор Корешков, Ольга Тумайкина, Федор Лавров и другие.

Сериал «Друг на час» выйдет на телеканале ТНТ, премьера запланирована на 2023 год.