ТНТ снимет комедию о душевном одиночестве «Друг на час»

Новый комедийный сериал «Друг на час» начали снимать для
канала ТНТ, проект выйдет в 2023 году и расскажет о «чудесном мире пенсионеров»,
сообщила пресс-служба телеканала.
В центре сюжета бывший руководитель отделения педиатрии Николай
Сергеевич, вышедший на пенсию. У него нет ни сбережений, ни семьи. Жена
скончалась, но оставила ему трогательные письма с воспоминаниями и советами на
дальнейшую жизнь.
Николай Сергеевич решает незамедлительно отправиться к жене.
Он устраивает себе прощальный ужин, но тут судьба сводит его с молодым
энергичным парнем Лехой, который работает «Другом на час», и уже вместе они
отправляются во все тяжкие.
Главные роли в сериале играют Сергей Шакуров и Борис
Дергачев. Также в актерский состав вошли Марина Васильева, Евгения Симонова,
Елена Валюшкина, Виктор Бычков, Михаил Кремер, Павел Деревянко, Егор Корешков,
Ольга Тумайкина, Федор Лавров и другие.
Сериал «Друг на час» выйдет на телеканале ТНТ, премьера запланирована на 2023 год.