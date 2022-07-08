Россия применила в СВО управляемые снаряды «Грань» и «Китолов»

Вооруженные силы России применяют в военной операции на Украине управляемые мины «Грань» и управляемые снаряды «Китолов», сообщил ТАСС источник в военных кругах.

«"Краснополь", "Грань" и "Китолов" - это наши три основных боеприпаса с системой корректирования, которые применяются сейчас в спецоперации на Украине», — сказал источник. О применении «Краснополя» уже сообщалось.

Наведение на цель управляемых снарядов производится с помощью лазерного целеуказателя-дальномера. «Головка наведения с оптическим лазерным целеуказателем устанавливается на беспилотник. В частности, используются беспилотники типа "Орлан". Беспилотник подсвечивает цель, и туда прилетает снаряд», — пояснил источник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Российское оружие на Украине

Комплекс управляемого вооружения «Грань» предназначен для стрельбы практически из всех гладкоствольных и нарезных минометов калибра 120 миллиметров.

Высокоточный управляемый артиллерийский комплекс «Китолов» включает в себя корректируемый осколочно-фугасный снаряд с полуактивной головкой самонаведения и лазерный целеуказатель-дальномер для наведения на цель. Существуют версии снаряда для калибров 120 и 122 миллиметров.