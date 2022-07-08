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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия применила в СВО управляемые снаряды «Грань» и «Китолов»

Источник:
ТАСС
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Управляемый
Управляемый снаряд «Китолов-2М»
Фото: Vyacheslav Bukharov / CC BY-SA 4.0

Вооруженные силы России применяют в военной операции на Украине управляемые мины «Грань» и управляемые снаряды «Китолов», сообщил ТАСС источник в военных кругах.

«"Краснополь", "Грань" и "Китолов" - это наши три основных боеприпаса с системой корректирования, которые применяются сейчас в спецоперации на Украине», — сказал источник. О применении «Краснополя» уже сообщалось.

Наведение на цель управляемых снарядов производится с помощью лазерного целеуказателя-дальномера. «Головка наведения с оптическим лазерным целеуказателем устанавливается на беспилотник. В частности, используются беспилотники типа "Орлан". Беспилотник подсвечивает цель, и туда прилетает снаряд», — пояснил источник.

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Комплекс управляемого вооружения «Грань» предназначен для стрельбы практически из всех гладкоствольных и нарезных минометов калибра 120 миллиметров.

Высокоточный управляемый артиллерийский комплекс «Китолов» включает в себя корректируемый осколочно-фугасный снаряд с полуактивной головкой самонаведения и лазерный целеуказатель-дальномер для наведения на цель. Существуют версии снаряда для калибров 120 и 122 миллиметров.

Тема: Военная операция на Украине
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CaRdan

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