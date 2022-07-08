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УАЗ объявил цены на упрощенные модели

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УАЗ

Покупатель внедорожника УАЗ Patriot может получить скидку в 5-20 тысяч рублей, если откажется от подушек безопасности и другого оборудования, следует из обновленного прайс-листа.

Отказ от подушек безопасности водителя и переднего пассажира даст скидку в 20 тысяч рублей. Отсутствие ABS и системы распределения тормозных усилий EBD сэкономит 5 тысяч рублей.

Можно заменить руль на «упрощенную» баранку «Икар» — это дает скидку в 10 тысяч рублей. Отсутствие блока «ЭРА-ГЛОНАСС» экономии не дает.

Цены на Patriot сейчас начинаются от 1,5 миллиона рублей без учета этих скидок.

Похожие «отменяющие опции» появились у модели «Пикап» и у грузовика «Профи».

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